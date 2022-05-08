عدنان جستنيه: نادي الاتحاد في خطر

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه أن نادي الاتحاد أصبح في خطر، مشيرًا لأهمية محاسبة “المدرب”.

وقال “جستنيه” في حديثه: “لم يزيد نادي الهلال والنصر الضغط على الهلال بل قام بزيادة الضغط على نفسه وبالأخص مدربه من فعل ذلك”.

وأضاف: “إذا استمر الاتحاد بهذا الشكل ولم يكن هناك محاسبة للمدرب سيكون الاتحاد في خطر ولا تستهينوا بالموضوع”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.