عدنان جستنيه: نادي الاتحاد في خطر
أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه أن نادي الاتحاد أصبح في خطر، مشيرًا لأهمية محاسبة “المدرب”.
وقال “جستنيه” في حديثه: “لم يزيد نادي الهلال والنصر الضغط على الهلال بل قام بزيادة الضغط على نفسه وبالأخص مدربه من فعل ذلك”.
وأضاف: “إذا استمر الاتحاد بهذا الشكل ولم يكن هناك محاسبة للمدرب سيكون الاتحاد في خطر ولا تستهينوا بالموضوع”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
عدنان جستنيه – جدة :
نادي الاتحاد في "خطر" ..
الحصاد الرياضي …@Adnan_Jas pic.twitter.com/f1HFPrRL2a
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 7, 2022
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