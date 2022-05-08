مواصفات وأسعار أشهر بيك أب من JEEP بسوق المملكة

أميرة خالد(صدى):

تمتلك السيارة GLADIATOR JEEP شعبية كبيرة وسط محبي فئة البيك اب ، حيث تمتلك السيارة تصميما هيكليا مميزة بواجهة جيب الشهيرة.

وجاءت السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 285 حصانا، و 353 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة تعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات.

وتتركز السيارة على قاعدة عجلات طولها 3487 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5539 مم، وبعرض يبلغ 1875 مم، مع جنوط رياضية انيقة المظهر، ونظام عادم مزدوج.

وزودت السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022 بفرامل ABS، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني للفرامل، مع خاصية دعم المكابح BA، وحساسات حركة أمامية وخلفية.

وتبدأ أسعار السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022 داخل سوق المملكة من 211.598 ريال إلى 272.548 ريال.