رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بغرب سيناء في مصر

الرياض(صدى):

أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي وقع غرب سيناء في جمهورية مصر العربية؛ وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منسوبي القوات المسلحة.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يزيد مصر إلا عزيمة وقوة على مواجهة الإرهاب واستئصاله.

كما شدد باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية على التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب، وضد كل مايهدد أمنها واستقرارها.

وأعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا ولمصر قيادة وحكومة وشعبا، سائلا الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرد كيد الإرهاب في نحره ويقي الجميع شره.