الفنان كاظم الساهر يتألق على خشبة مسرح أبو سالم ويطرب الجمهور

أميرة خالد(صدى):

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفله الغنائي، وتألق على خشبة مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد الرياض، وذلك ضمن حفلات عيد الفطر .

وأشعل الفنان العراقي أجواء حفله، حيث تلقى ترحيب وتصفيق كبير من الجمهور فور صعوده على خشبة المسرح .

وقدم الفنان للجمهور في حفله مجموعة من أغانيه الشهيرة، ومنها أغنية “أحبيني” و”مدرسة الحب” و”قولي أحبك” و”اختاري” و”أكرهها” وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعل كبير من الجمهور في الحفل.

وقال كاظم الساهر في كواليس الحفل:” إنه توقع ان تكون الحفلة رائعة بسبب جمهور الرياض، وانه مصر على أن أن يكون الجمهور سعيداً بالحفل”.

وأضاف:” إنه كان غير مطمئن بسبب الطقس الحار، ولكنه اطمئن بعد الحضور الكامل للجمهور، وتمنى أن يسعدهم بالحفل ووعدهم بتقديم أجمل ما لديه لهم”.

وتابع :” أنا والفرقة حالفين ان الحفل تكون من أروع الحفلات”، لافتًا أنه أعد برنامج موسيقي خاص للحفل، خاصة أنه فوجيء بطلب الجمهور والشباب منه غناء القصائد الصعبة، وهو ما يجعله سعيداً بسبب توقعه أن الجمهور سيحب الأغاني الخفيفة والشعبية.