تعيين ديما العذل مسؤولة تنفيذية للحسابات الاستراتيجية بشركة IBM العالمية

الرياض(صدى):

عُينت الدكتورة ديما بنت صالح العذل بمنصب المسؤولة التنفيذية للعملاء و الحسابات الإستراتيجية على مستوى أوروبا و الشرق الأوسط و أفريقيا في شركة IBM العالمية.

وكتبت “ديما” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “‏لله الحمد و المنّة، أُكمِلُ اليوم مسيرتي المهنية في شركة IBM بتولي منصب المسؤولة التنفيذية للعملاء والحسابات الاستراتيجية راجية من الله التوفيق لأداء مهامي بما يعكس صورة مُشرِّفة عن وطني”.

تجدر الإشارة إلى أن ديما بنت صالح تولت عدة مناصب في “جامعة الملك سعود”، منها رئيسة قسم المعلومات ونائبة عميد التعاملات الإلكترونية والاتصالات وغيرها من المناصب.