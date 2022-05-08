الخزف: عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع وانتهاء الصيانة

الرياض(صدى):

كشفت شركة الخزف السعودي عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المتزامنة مع التوقف المؤقت لإمدادات الغاز، وعودة إمدادات الغاز إلى مصانع الشركة اعتباراً من يوم الخميس 5 مايو .

وأكدت الشركة في بيان على ” تداول ” على اكتمال عودة جميع المصانع لطاقاتها الإنتاجية اليوم الأحد 8 مايو 2022.

وأفادت الشركة بأن التوقف لم يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء؛ ولن يكون الأثر المالي لهذا التوقف جوهرياً، وسينعكس على نتائج الربع الثاني من عام 2022.

وكانت الشركة قد أعلنت في 27 أبريل الماضي عن تلقيها إخطاراً رسمياً من قبل شركة توزيع الغاز الطبيعي بشأن توقف مؤقت لإمدادات الغاز الطبيعي لبعض مصانعها بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض .