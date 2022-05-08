المرور يعلن انطلاق مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا

الرياض(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا، وذلك عبر منصة أبشر، حيث تمكّن المنصة الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وقال المرور في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر:” تنوه الإدارة على طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الإثنين، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩”.

وأوضحت الإدارة طريقة الخطوات للوصل إلى الخدمة وهي :

1: الدخول على منصة أبشر

2: اختيار المرور

3: اختيار خدمة مزاد اللوحات الالكتروني

وأفادت بأن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق غداً الإثنين الموافق 9 مايو 2022، ويستمر حتى الأربعاء 11 مايو 2022.