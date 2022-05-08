مركز غرفة الشرقية يوفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر وظائف بالقطاع الخاص في 4 مدن بالمملكة “الدمام، الخبر، رأس تنورة، جدة”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- موظفة إدارية / استقبال (وظيفتان):

– مكان العمل (الدمام).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مُستشار قانوني:

– مكان العمل (رأس تنورة).

– درجة البكالوريوس مع خبرة سابقة.

3- سائق نقل (وظيفان):

– مكان العمل (الدمام).

– رخصة نقل خفيف او ثقيل.

4- مُنسق إداري:

– مكان العمل (الخبر).

– اجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس MS Word و MS Excel.

5- سكرتير تنفيذي:

– مكان العمل (الدمام).

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم.

– خبرة في نفس المجال أو مجال مشابه لا تقل عن سنتين.

6- مُنسق تدريب والتطوير:

– مكان العمل (الخبر).

– درجة البكالوريوس مع القدرة على التعامل مع أنظمة إدارة التعليم وأدوات التواصل الإلكتروني.

7- متدرب – بحث وتطوير:

– مكان العمل (الدمام).

– درجة البكالوريوس أو الماجستير.

8- كاتب مستودعات:

– مكان العمل (جدة).

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في المحاسبة.

– راتب يصل إلى (5,000 ريال).

وأوضح المركز أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/07هـ الموافق 2022/05/08م من خلال رابط الموقع.