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مركز غرفة الشرقية يوفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص

مركز غرفة الشرقية يوفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر وظائف بالقطاع الخاص في 4 مدن بالمملكة “الدمام، الخبر، رأس تنورة، جدة”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- موظفة إدارية / استقبال (وظيفتان):
– مكان العمل (الدمام).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مُستشار قانوني:
– مكان العمل (رأس تنورة).
– درجة البكالوريوس مع خبرة سابقة.

3- سائق نقل (وظيفان):
– مكان العمل (الدمام).
– رخصة نقل خفيف او ثقيل.

4- مُنسق إداري:
– مكان العمل (الخبر).
– اجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس MS Word و MS Excel.

5- سكرتير تنفيذي:
– مكان العمل (الدمام).
– درجة البكالوريوس أو الدبلوم.
– خبرة في نفس المجال أو مجال مشابه لا تقل عن سنتين.

6- مُنسق تدريب والتطوير:
– مكان العمل (الخبر).
– درجة البكالوريوس مع القدرة على التعامل مع أنظمة إدارة التعليم وأدوات التواصل الإلكتروني.

7- متدرب – بحث وتطوير:
– مكان العمل (الدمام).
– درجة البكالوريوس أو الماجستير.

8- كاتب مستودعات:
– مكان العمل (جدة).
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في المحاسبة.
– راتب يصل إلى (5,000 ريال).

وأوضح المركز أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/07هـ الموافق 2022/05/08م من خلال رابط الموقع.

 

 


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