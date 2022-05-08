مركز غرفة الشرقية يوفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص
كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر وظائف بالقطاع الخاص في 4 مدن بالمملكة “الدمام، الخبر، رأس تنورة، جدة”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- موظفة إدارية / استقبال (وظيفتان):
– مكان العمل (الدمام).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- مُستشار قانوني:
– مكان العمل (رأس تنورة).
– درجة البكالوريوس مع خبرة سابقة.
3- سائق نقل (وظيفان):
– مكان العمل (الدمام).
– رخصة نقل خفيف او ثقيل.
4- مُنسق إداري:
– مكان العمل (الخبر).
– اجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس MS Word و MS Excel.
5- سكرتير تنفيذي:
– مكان العمل (الدمام).
– درجة البكالوريوس أو الدبلوم.
– خبرة في نفس المجال أو مجال مشابه لا تقل عن سنتين.
6- مُنسق تدريب والتطوير:
– مكان العمل (الخبر).
– درجة البكالوريوس مع القدرة على التعامل مع أنظمة إدارة التعليم وأدوات التواصل الإلكتروني.
7- متدرب – بحث وتطوير:
– مكان العمل (الدمام).
– درجة البكالوريوس أو الماجستير.
8- كاتب مستودعات:
– مكان العمل (جدة).
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في المحاسبة.
– راتب يصل إلى (5,000 ريال).
وأوضح المركز أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/07هـ الموافق 2022/05/08م من خلال رابط الموقع.
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