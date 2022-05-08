خبير عقاري: العقار مثله مثل الذهب ولن ينهار كما يردد البعض (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح خبير عقاري، أن العقار مثله مثل الذهب وهو أحد الملاذات الآمنه للأموال، مُشيرًا إلى أن سوق العقار لن ينهار كما يردد البعض .

وقال الخبير خلال مداخلة عبر برنامج ” يا هلا” المُذاع على قناة الإخبارية:” أن الناس تعتقد أن اليوم منزل قيمته 5 مليون ريال، سينهار السوق ويصبح قيمته مليون ريال”،مؤكدًا أن هذا الأعتقاد خاطئ.

وأفاد الخبير بأن من يعرف العقار، يعرف أنه أثبت في جاحئة كورونا ارتفاع الأسعار في 56 دولة وهذا دليل قاطع أن العقار مثله مثل الذهب .