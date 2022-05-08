الأسباب المحتملة للإصابة بجفاف الفم والحلق

أميرة خالد(صدى):

يحدث جفاف الفم عندما لا يكون هناك قدر كاف من اللعاب، وقد يكون الاستيقاظ ليلا ً بفم جاف أمرًا مزعجًا لأنه يجعل البلع صعبًا.

ويؤثر جفاف الفم على ما يقرب من 22 ٪ من سكان العالم، ويميل كبار السن إلى التعامل معه في كثير من الأحيان، حيث تشمل الأسباب المحتملة للإصابة به بما يلي:

توقف التنفس أثناء النوم، وهذا الاضطراب يؤثر على قدرة اتنفس بالطريقة الصحيحة عند النوم، كما يصعب الحصول على نوم عميق .

وأكثر أنواع انقطاع النفس النومي شيوعًا هو انقطاع النفس الانسدادي النومي ، إذا كان لديك، فإن عضلات حلقك تسترخي أثناء النوم مما يسبب جفاف الفم.

وتعتبر الأدوية أيضًا من أهم أسباب نشفان الريق سواءً في الأدوية التي تصرف بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، خاصة مضادات الهستامين (Antihistamine) ومضادات الاحتقان، وأدوية ارتفاع ضغط الدم.