حمودة حسين يعلن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

القاهرة(صدى):

عاود “حمودة حسين” صديق الفنانة جليلة المغربية، الحديث مجددًا انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.

ونشر “حمود” عبر خاصية الاستوري على “انستجرام”، صورة لباقة من الورد مدون عليها “مبروك الطلاق” ليكشف بعدها عه انفصال الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل.

وكتب “حمودة” تعليقًا على خبر الطلاق: “بالمناسبة، تم الطلاق رسميًا قبل 3 أيام، حتى تعرف أن حمودي عندما يقول شيئًا ما صحيح واحدًا تلو الآخر”.

يُذكر أن جليلة وصديقها حمودة حسين سبقا وأعلنا عن انفصال بسمة وتامر قبل عام ونصف في بث مباشر على إنستغرام.