جزيرة غامضة تظهر وتختفي وتثير جنون العلماء

أميرة خالد(صدى):

أثارت صور لجزيرة غامضة عُرفت باسم “جزيرة الشبح” بسبب ظهورها واختفائها الغامض على خرائط جوجل، حيرة ودهشة الخبراء والمستخدمين.

وتقع الجزيرة في جنوب المحيط الهادئ بين أستراليا وكاليدونيا، وتم رصد المكان من خلال الخرائط والرسوم البيانية البحرية، لكن عندما توجه العلماء إلى المنطقة، لم يجدوا شيئًا سوى الأمواج الزرقاء ولا وجود لجزيرة هناك.

ويُذكر أن جوجل أزال جزيرة “ساندي” من التطبيق في نوفمبر 2021، ولكن بعد ذلك بوقت قصير، ادعى بعض المشاهدين أنهم رصدوا شيئًا ما من عرض القمر الصناعي في قاع البحر.

وعُرف المكان في جوجل earth والخرائط باسم “جزيرة وهمية”، والتي تعود إلى زمن المستكشف البريطاني الكابتن جيمس كوك.

وتعتبر خرائط جوجل أحد أكثر التطبيقات استخدامًا في العالم، فهي تحدد مسار موقعك ووجهتك، ويظهر المسافات بين نقطتين، والوقت المقدر للوصول، وكذلك ظروف المرور السائدة على الطرق المختلفة لمدينة أو بلدة.