استدعاء سيارات من العلامات التجارية Jeep لأعطال فنية ميكانيكية

أميرة خالد(صدى):

وجهت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) فى الولايات المتحدة الأمريكية ، حملة استدعاءات لسيارات من العلامات التجارية Jeep، لأعطال فنية وميكانيكية.

وأفادت الإدارة بأن سبب الاستدعاءات هى مشكلة في المحرك ، حيث أن المركبات المتأثرة مجهزة بمحرك بينتاستار سعة 3.6 ليترات الذي يستنشق بشكل طبيعي .

وتأتي هذه الطرازات بما يقدر بـ 130 طرازًا من طراز دودج دورانجو تم بناؤها بين 21 أغسطس 2021 و 24 نوفمبر 2021 ، بإجمالي 594 سيارة جيب جراند شيروكي .

وأشارت مجموعة فيات كرايسلر للسيارات ، الولايات المتحدة في تعليقاً على هذا الاستدعاء ، أنه عندما يصبح صمام EGR مفتوحًا ، فقد يتسبب ذلك في فقدان غير متوقع للطاقة المحركة أثناء ظروف الحمل المنخفض .