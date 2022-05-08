سهم أرامكو يرتفع ليصل لأعلى مستويات له منذ الإدراج ويلامس الـ 46 ريالاً

الرياض(صدى):

ارتفع سهم أرامكو بأكثر من 2% خلال تداولات اليوم الأحد، ملامساً 46 ريالا في أعلى مستويات له منذ الإدراج.

حيث ساهمت عوامل متعددة في دعم السهم مؤخراً، على رأسها الارتفاعات القوية في أسعار النفط.

وكان سعر السهم قد بلغ 45.45 ريال في 7 مارس، بعد أن سجل خلال الجلسة 46 ريالاً لأول مرة منذ إدراجه في ديسمبر 2019.

وأفادت شركة أرامكو، بأنها حققت قفزة في صافي الربح السنوي لعام 2021 بنسبة بلغت 124.4%، مُشيرة إلى أن صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال 2020.