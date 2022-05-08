بالصور.. مواصفات وأسعار سوبارو XV موديل 2022

أميرة خالد(صدى):

طرح الوكيل المحلى للعلامة اليابانية سوبار XV، موديل 2022 من سياراته طراز XV الفيس ليفت ، والتى تنتمى الى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، فى ديسمبر من العام الماضى .

وتتميز سيارات سوباور، بالبنية العضلية القوية مما جعلها محط انظار عشاق المغامرة والإثارة والمحبين لهذه الفئات، وتم وضع زيادة سعرية عليها كباقى الطرازات بسبب الأوضاع والأزمات الحالية عالميا .

وتأتي أبعاد السيارة الخارجية بطول 4465 مم ، و عرض 1800 مم، وارتفاع 1595 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية 380 لتر .

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة ، فى غضون 13.1 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .

وتظهر السيارة سوبارو XV فيس ليفت موديل 2022، بجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية LED، عجلة قيادة قابلة للتعديل في كل الاتجاهات، وتحكم في النظام الصوتي من عجلة القياد

وتأتى أسعار سوبارو XV فيس ليفت موديل 2022 الجديدة كالتالي:

– أوتوماتيك / FULL OPTION 2022 بسعر 434,900 جنيه

– أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 484,900 جنيه

– أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 519,900 جنيه