تطورات جديدة بشأن قضية ”كنو“

الرياض(صدى):

تحركت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقب قرار غرفة فض المنازعات بشأن اللاعب محمد كنو.

ووفق المعلومات الواردة فإن إدارة الهلال سترفع اليوم الأحد، طلب الاستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي، إضافة إلى سداد مبلغ رفع الطلب على قرار غرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم، وفق الزميلة “الرياضية”.

وكانت غرفة فض المنازعات أعلنت في بداية شهر مايو الجاري معاقبة نادي الهلال بالمنع من التسجيل فترتين متتاليتين، وإيقاف محمد كنو لاعب الفريق 4 أشهر، وإلزام الطرفين بالمساهمة التضامنية بدفع مبلغ 27 مليون ريال للنصر.