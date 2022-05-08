الحريري: هجوم سيناء يستهدف الأمن العربي بأكمله

بيروت(صدى):

أدان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء بين القوات المسلحة المصرية.

وأوضح سعد الحريري:”هذا العمل التخريبي لا يستهدف أمن واستقرار مصر فقط بل كل الأمن العربي”.

وتابع:”أتقدم من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وأسر الضحايا بأخلص التعازي وأسأل الله الشفاء العاجل للجرحى”.

يذكر أن الجيش المصري أعلن عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد خلال مواجهة مسلحة مع مجموعة إرهابية نفذت هجوما شرق قناة السويس.