حماية المستهلك تدعو للإبلاغ عن مخالفات المسابقة التجارية

الرياض(صدى):

حذرت جمعية حماية المستهلك من مخالفة شروط الدخول إلى المسابقة التجارية مؤكدة أن اشتراط الشراء للدخول إلى المسابقة التجارية يعد مخالفة.

وأكدت أن مثل هذه المخالفات تستلزم من المستهلك تقديم بلاغ، مشددة على أهمية التعرف على شروط المسابقات التجارية حفاظاً على السلامة العامة لباقي المستهلكين.

وأضافت أن شروط المسابقات التجارية تتضمن معرفة مكان وتاريخ بداية المسابقة وتاريخ انتهائها، ومعرفة تاريخ إعلان نتائج المسابقة والموعد المحدد لتوزيع الجوائز.