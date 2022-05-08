متحدث أمانة جدة: نستهدف إزالة 12 حيا في الفترة المقبلة

جدة(صدى):

قال متحدث أمانة محافظة جدة، محمد البقمي، إن عدد الأحياء العشوائية في محافظة جدة يعد 24 حي عشوائي منها 34 حي مستهدف إزالتها.

وأكد أنه تم إزالة 22 حيا عشوائيا، مضيفا أنه من المستهدف إزالة 12 حيا في الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “نشرة النهار” المذاع على قناة “الإخبارية”.

ونوه بأنه سيتم إزالة حي بني مالك والورود بالكامل خلال الشهر الجاري، ومن المقرر فصل الخدمات عن هذه الأحياء في المواعيد المحددة.