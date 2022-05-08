شاهد.. مختص: أي موظف غير سعودي يعمل في أحد المهن الـ 4 يعتبر مخالف 100%

الرياض(صدى):

قال المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط، إن هناك مجموعة مهن إذا عمل بها أي موظف غير سعودي يعتبر مخالف 100%.

وأشار ماجد القعيط:”هذه المهن هي التي أصبح بها التوطين بنسبة 100 %، على عكس التوطين الجزئي أو غير الكامل”.

وتابع:”أي موظف غير سعودي يعمل كسكرتير أو مترجم أو أمين مخزون أو يعمل في إدخال البيانات، يعتبر مخالفًا 100 %، على عكس السابق كان هناك بعض الأدلة التي تسمح بأن يكون 30 % سعوديين والباقي أجانب بشرط أن يكون نسبة غير السعوديين أكبر”.