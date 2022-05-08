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  3. شاهد.. مختص: أي موظف غير سعودي يعمل في أحد المهن الـ 4 يعتبر مخالف 100%

شاهد.. مختص: أي موظف غير سعودي يعمل في أحد المهن الـ 4 يعتبر مخالف 100%

شاهد.. مختص: أي موظف غير سعودي يعمل في أحد المهن الـ 4 يعتبر مخالف 100%
الرياض(صدى):

قال المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط، إن هناك مجموعة مهن إذا عمل بها أي موظف غير سعودي يعتبر مخالف 100%.

وأشار ماجد القعيط:”هذه المهن هي التي أصبح بها التوطين بنسبة 100 %، على عكس التوطين الجزئي أو غير الكامل”.

وتابع:”أي موظف غير سعودي يعمل كسكرتير أو مترجم أو أمين مخزون أو يعمل في إدخال البيانات، يعتبر مخالفًا 100 %، على عكس السابق كان هناك بعض الأدلة التي تسمح بأن يكون 30 % سعوديين والباقي أجانب بشرط أن يكون نسبة غير السعوديين أكبر”.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 6 دقائق

يالحبيب اذا تبي السعودي يتوظف ونسبة التوطين ترتفع عندكم بنسبة ١٠٠٪؜ خلال سنة شكل فرق تفتيش على مشاريع البنية التحتية ومشاريع المخططات ومشاريع خاصة ببعض الوزارات والدولة تدعمها بمليارات الريالات ولاكن اكثر العمالة مخالفة وسائبة

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