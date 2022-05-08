شاهد.. مختص: أي موظف غير سعودي يعمل في أحد المهن الـ 4 يعتبر مخالف 100%
قال المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط، إن هناك مجموعة مهن إذا عمل بها أي موظف غير سعودي يعتبر مخالف 100%.
وأشار ماجد القعيط:”هذه المهن هي التي أصبح بها التوطين بنسبة 100 %، على عكس التوطين الجزئي أو غير الكامل”.
وتابع:”أي موظف غير سعودي يعمل كسكرتير أو مترجم أو أمين مخزون أو يعمل في إدخال البيانات، يعتبر مخالفًا 100 %، على عكس السابق كان هناك بعض الأدلة التي تسمح بأن يكون 30 % سعوديين والباقي أجانب بشرط أن يكون نسبة غير السعوديين أكبر”.
فيديو | المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط: أي موظف غير سعودي يعمل في أحد المهن الـ 4 يعتبر مخالف 100%#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/fh5Ohn7Ocz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2022
ابو محمد[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 6 دقائق
يالحبيب اذا تبي السعودي يتوظف ونسبة التوطين ترتفع عندكم بنسبة ١٠٠٪ خلال سنة شكل فرق تفتيش على مشاريع البنية التحتية ومشاريع المخططات ومشاريع خاصة ببعض الوزارات والدولة تدعمها بمليارات الريالات ولاكن اكثر العمالة مخالفة وسائبة