رصد 23 شهادة صحية منتهية و27 مخالفة داخل منتجعات الظهران

أبها(صدى):

رصدت بلدية الظهران 23 شهادة صحية منتهية و19 مخالفة تتعلق بالاشتراطات البلدية داخل منتجعات الظهران السياحية.

كما تم ضبط 8 مخالفات لنظام العمل، وكانت من أبرز المخالفات تداول مواد غذائية غير صحية، وتخزين مواد غذائية بطريقة غير صحية، وفقا لـ”الإخبارية”.

كما تضمنت المخالفات تدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة، وتم رصد هذه المخالفات داخل منتجعين من أصل 6 منتجعات.