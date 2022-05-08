تحديد موقف حجازي من كلاسيكو الاتحاد والهلال

نواف السالم(صدى):

كشفت معلومات عن موقف المدافع المصري أحمد حجازي من المشاركة مع فريق الاتحاد بكلاسيكو الهلال، في دوري المحترفين.

وأكدت المعلومات، على جاهزية المدافع المخضرم أحمد حجازي للدفاع عن قميص الاتحاد أمام الهلال، مساء الأحد المقبل، وفق “الزميلة اليوم”.

وكان أحمد حجازي غاب عن الملاعب، منذ إصابته مع منتخب بلاده مصر، أمام المغرب، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، والتي استضافتها دولة الكاميرون، في الفترة من يناير إلى فبراير 2022.

يذكر أن أحمد حجازي خضع لبرنامج علاجي مكثف في ألمانيا، قبل أن يعود إلى مدينة جدة، حيث بدأ التدريب بالكرة، استعدادًا للمشاركة في المباريات.