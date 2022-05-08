 عصير الليمون يساعد على تحسين نسبة فيتامين سي 

أميرة خالد(صدى):

يحتوي عصير الليمون على فيتامين c، وهو عنصر غذائي حيوي، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى الإسقربوط بحسب الدراسات.

ووفق الأخصائيين إذا كان تناولك لفيتامين سي منخفضا، فقد يساعدك شرب ماء الليمون على تحسين نسبته ولكن بشكل ضئيل.

وفي حال تم تناول المزيد من فيتامين c، فسيتم إخراج أي شيء إضافي مثل فيتامينc أو أكسالات عن طريق البول.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون في الدم “الكوليسترول” الذين شربوا عصير الليمون لمدة 8 أسابيع لم يلاحظوا أي تغييرات في ضغط الدم أو الوزن أو مستويات الدهون في الدم.