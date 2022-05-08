العجالين: لم يتعرض السعوديون لأذى في حادث طائرة المالديف 

ماليه(صدى):

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك العجالين، عن تفاصيل جديدة بشأن الركاب السعوديين الذين تعرَّضت طائرتهم التابعة للخطوط المالديفية يوم الخميس الماضي لعطل فني في مدرج المطار.

وأكد مترك العجالين، على سلامة الركاب السعوديين، موضحا أنه يوم الخميس الماضي الموافق 4 شوال تعرضت طائرة مالديفية لحادث بسيط على مدرج المطار، ولم يتعرض السعوديون لأي أذى.

وأشار:”لا يوجد أي تحطم في أجزاء الطائرة، غير أن قوة الرياح أثناء الهبوط كانت السبب في الحادث”، مبينا: “لم نتلقَّ في السفارة أي اتصالات من المواطنين السعوديين الذين كانوا على متن الطائرة”.

وتابع: “ما زالت التحقيقات جارية من قِبل هيئة الطيران المدني المالديفي لمعرفة ملابسات الحادث، والأسباب التي أدت إليه”