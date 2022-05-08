شاهد محامي: اشتراط شركات الطيران عدم المطالبة بالتعويض على أي خسائر مترتبة “باطل”

الرياض(صدى):

قال المحامي عبد الله الجندي، إن كثير من شركات الطيران تقوم بوضع شرط في وثيقة التذكرة للإعفاء من الأضرار ولا يحق للناقل المطالبة بأي أضرار مترتبة على الخسائر أو تضع سقف أعلى للتعويض.

وأشار عبد الله الجندي:”فيما يخص موضوع الاعفاء من المسؤولية هذا شرط باطل وغير صحيح”.

ولفت:”هناك كثير من الشركات تقول إنه لا حق للشخص بطلب التعويض على الخسائر المترتبة وهذا الشرط باطل وغير صحيح لكونه يخالف لائحة حماية حقوق العملاء ويخالف مقتضيات العدالة ويخالف بعض الاتفاقيات الدولية”