وزير التعليم يبحث الفرص التعليمية مع نظيره البحريني

الرياض(صدى):

التقى وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، ماجد بن علي النعيمي.

وبحث “آل الشيخ” مع نظيره البحريني، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم المتنوعة، بما يدفع عجلة التنمية والاقتصاد.

وتطرق الجانبان، إلى الدور الكبير الذي يساهم به المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، في تبادل الخبرات واستعراض الفرص والتحديات والأفكار في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات في التعليم.​