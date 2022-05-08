وزير التعليم يبحث الفرص التعليمية مع نظيره البحريني
التقى وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، ماجد بن علي النعيمي.
وبحث “آل الشيخ” مع نظيره البحريني، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم المتنوعة، بما يدفع عجلة التنمية والاقتصاد.
وتطرق الجانبان، إلى الدور الكبير الذي يساهم به المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، في تبادل الخبرات واستعراض الفرص والتحديات والأفكار في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات في التعليم.
بريطاني عميل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة
لازم السعودية تمنع افتتاح الجامعات الأجنبية نهائياً وتفتح مدارس فقط علشان مواطن سعودي قاهرني قهر ماودي أنه يأخذ ماجستير ولا دكتوراه ولا ودي أنه يدرس في الجامعة ودي أخليه ينقهر يوم يشوف اللي اصغر منه في الثانوية يتعلمون أحسن منه ودي أن مشاعره تدمر علشان ينتحر وأنبسط ولا ودي أنه يتزوج نهائياً ابيه محروم ومعلق قاهرني علشانه يتهم اسرائيل سنة 2014 بأنها تقتل الأطفال الفلسطينيين ويدافع عن الأونروا لين حرض دول العالم كلها ضد اسرائيل وشوه سمعتنا يالغرب قدام العالم وما عاد نقدر نصلح كل شيء فأرسلنا لكم الحوثي وأرسلنا لكم ايران نكاية فيكم علشان تشغلكم إيران ويشغلكم الحوثي عن الإلتفات للممارسات الإسرائيلية وتأخذ راحتها اسرائيل وتبني الهيكل وتوسع حدودها وتأخذ الدول العربية والإسلامية وتصير اسرائيل من النيل للفرات من الإذن للأذن ماليتن شدقها وانا أحرض عليه الدول الإسلامية الآن خصوصاً الشباب الصغار اللي ما يعرفون علشان يشغلونه بنفسه ويحصل سوء فهم ولا يمديه يشرح لهم ويضيع الوقت وينشغل عن اسرائيل