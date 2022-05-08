شاهد.. رجل أعمال: في وظيفتي السابقة كنت أخرج الـ5 مساء دون ضغوط
تحدث رجل الأعمال بدر السعد، عن وظيفته السابقة وعدد ساعات العمل التي كان يقضيها، قائلا:”كان دوامي من 9 صباحا حتى 5 مساءاً”.
وأشار بدر السعد:”كنت عندما ينتهى وقت عملي أنسى الوظيفة، ولكن الآن أعمل طوال الوقت في التجارة”.
وتابع:”أضطر أحيانا التضحية بالسفرات والطلعات واللعب من أجل الحفاظ على رزقي وبعض الأشخاص لا يستطيعون العمل ليل نهار”.
فيديو | رجل الأعمال بدر السعد: في وظيفتي السابقة كنت أخرج الـ 5 مساء دون ضغوط.. وفي #التجارة أعمل طوال الوقت #الراصد pic.twitter.com/MEAVZQOLGV
— الراصد (@alraasd) May 8, 2022
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