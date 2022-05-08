  • الأحد 8 مايو

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شاهد.. رجل أعمال: في وظيفتي السابقة كنت أخرج الـ5 مساء دون ضغوط

شاهد.. رجل أعمال: في وظيفتي السابقة كنت أخرج الـ5 مساء دون ضغوط
عادل الحربي(صدى):

تحدث رجل الأعمال بدر السعد، عن وظيفته السابقة وعدد ساعات العمل التي كان يقضيها، قائلا:”كان دوامي من 9 صباحا حتى 5 مساءاً”.

وأشار بدر السعد:”كنت عندما ينتهى وقت عملي أنسى الوظيفة، ولكن الآن أعمل طوال الوقت في التجارة”.

وتابع:”أضطر أحيانا التضحية بالسفرات والطلعات واللعب من أجل الحفاظ على رزقي وبعض الأشخاص لا يستطيعون العمل ليل نهار”.


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