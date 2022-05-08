الذيابي يكشف عن طريقة تنظيف القولون قبل إجراء المنظار

أميرة خالد(صدى):

أجاب الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي، على سؤال “هل منظار القولون يحتاج إلى صيام؟”.

وقال عبدالله الذيابي:”نعم وقبل المنظار لابد من أخذ محلول واتباع تعليمات خاصة، ويجب إبلاغ الطبيب في حال تناول أدوية مسيلة للدم قبل المنظار بوقت كافي لمعرفة إذا ينبغي إيقافها أم لا”.

وأشار:”طبياً يستخدم قبل إجراء منظار القولون، وطريقة التنظيف تكون بتناول ملينات والإكثار من الماء و تجنب تناول بعض أنواع الأطعمة هذا التنظيف يستغرق قرابة يومين، وبعد الانتهاء من المنظار يعود القولون إلى طبيعته”.