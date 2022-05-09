شاهد.. مختص: الوظائف بمكاتب الترجمة يصل دخل الموظف فيها إلى 25 ألف ريال شهرياً

الرياض(صدى):

أوضح المستشار في الموارد البشرية رضوان الجلواح، أن الوظائف في مكاتب الترجمة يصل دخل الموظف فيها إلى 25 ألف ريال شهريًا.

وأشار رضوان الجلواح، إلى أهمية فرض مزيد من الرقابة بشأن تطبيق القرارات الصادرة بسعودة الوظائف، مبينا أنَّ السكرتارية والترجمة وأمين المستودعات أكثر الوظائف المطلوبة، ولدينا خريجون رائعون لشغل هذه الوظائف.

فيما حذر من التستر على المخالفين والذين انتهت عقودهم في سوق العمل، مما يؤثر على بعض الوظائف بحصول هؤلاء المخالفين على حيز من الأعمال.