داعش الإرهابي يتبنى هجوم غرب سيناء

القاهرة(صدى):

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الدموي، الذي أودى بحياة ضابط و10 جنود غرب شبه جزيرة سيناء المصرية.

وكان الجيش المصري أعلن السبت في بيان، أن قوات الجيش أحبطت هجوما إرهابيا استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

يذكر أنه في أعقاب الحادث الإرهابي، وجّه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.