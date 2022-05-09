تامر حسني يرد على أنباء انفصاله عن بسمة بوسيل بصورة

القاهرة(صدى):

نفى الفنان المصري تامر حسني، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول انفصاله عن زوجته المغربية بسمة بوسيل.

ونشر تامر حسني صورة جمعته بزوجته بسمة بوسيل، وذلك على هامش افتتاحها شركتها الخاصة، معلقا بقوله: مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي انتِ وأولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية أخبارا تتفيد بانفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد نشر إحدى صديقات الأخيرة منشورا قالت فيه: ”مبروك الطلاق“.