انفجار قنبلة واحتجاجات مناهضة للحكومة في إيران

طهران(صدى):

أعلنت وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد، انفجار قنبلة صوتية أمام حوزة دينية في محافظة أردبيل شمال إيران، فيما شهدت بعض مدن محافظة خوزستان خروج احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة.

وتأتي تلك التظاهرات على خلفية دعوات الاحتجاجات بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في إيران.

وذكرت تقارير أن هناك انتشار أمني كثيف في شوارع وسط مدينة ”معشور“ العربية، مشيرة إلى خروج احتجاجات بمدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان بسبب قرارات الحكومة الإيرانية رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.