مدير عام «هدف»: البطالة لدى النساء مرتفعة مقارنة بالرجال

علي القحطاني (صدى):

كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تركي الجعويني، أن نسبة البطالة لدى النساء في المملكة مرتفعة مقارنة بالرجال.

وقال الجعويني إنه يوجد 3 أهداف لقياس تأثير الصندوق، تتضمن دعم تنمية رأس المال البشري ببرامج تدريب تناسب احتياج القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أهداف الصندوق تتضمن أيضًا تعزيز الموائمة بين العرض والطلب عبر مختلف قنوات التوظيف بإيجاد الوظيفة المناسبة للباحث عن عمل واستدامة التوظيف لدى الفئات الأكثر

وأوضح أنه خلال العام الماضي أكثر من 2.2 مليون مواطن ومواطنة استفادوا من خدمات الصندوق، فضلًا عن توظيف 280 ألف شاب وشابة 55% منهم من الإناث و45 % من الذكور.