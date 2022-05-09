تفاصيل جديدة في واقعة تحرش 13 شابًا بسائحتين بمصر

القاهرة(صدى):

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية، مستجدات واقعة تحرش 13 صبيا بسائحتين في منطقة الأهرامات واعتراض طريقهما.

وأوضحت السلطات أن السائحتين من كولومبيا وغادرتا مصر بعد انتهاء رحلتهما، وسافرتا قبل الاستماع لأقوالهن حول الواقعة خاصة أنهما لم تقوما بتحرير محضر.

وكانت قوات الأمن في مصر أعلنت ضبط 13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عاما، اعترضوا سبيل سائحتين بمنطقة الأهرامات، وذلك إثر تداول مقطع فيديو وثق الواقعة.

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