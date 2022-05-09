بالصور.. لكزس تعلن عن أول سيارة كهربائية بمظهر رياضي

أميرة خالد(صدى):

تستمر شركة لكزس اليابانية من تعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية عبر نسختها الجديدة كليًا ” RZ” والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية.

وجاءت السيارة لكزس RZ تعتمد على محرك بقوة 201 للناحية الامامية، بالإضافة إلى محرك خلفي يستطيع أن ينتج قوة 107 حصانا، مع عزم اقصى للدورن يبلغ 450 نيوتن/متر.

وتتميز السيارة بأنها تقطع مسافات تتخطى حاجز الـ 400 كيلومتر للشحنة الواحدة، حيث دعمت ببطارية عالية الأداء سعة 71.4 كيلووات/ساعة من الليثيوم ايون.

وتستند على قاعدة عجلات طولها 2.85 متر، ومصابيح أمامية عدوانية المظهر بتقنية LED، ومفهوم رباعي الابواب.

وتنفرد بخاصية رصد النقاط العمياء والتحذير من مغادرة المسار، وبرنامج مساعد القيادة الاستباقي، وحزمة من تقنيات الحماية والامان، وعناصر الرفاهية ايضا.