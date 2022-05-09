علماء الآثار يكتشفون مومياء غامضة

أميرة خالد(صدى):

اكتشف علماء الآثار طائر أبو منجل المقدس الذي يبلغ عمره 1500 عام داخل مومياء مصرية قديمة كانوا يفترضون في الأصل أنها صقر .

وأجرى باحثون من جامعة كورنيل أشعة مقطعية على جسم محنط عمره قرون ليجدوا المعجزة وهي؛ أنه كان في الواقع طائر قزحية مقدس وديني من مصر القديمة.

وأرسل الباحثون الكائن التاريخي لفحصه بالكامل بالأشعة المقطعية، ليتعرفوا على تفاصيل حياة الطائر بوضوح مذهل، ورأى العلماء ريشًا وأنسجة دقيقة محفوظة بعناية.

وأظهر الفحص في الأصل أن رأس الطائر الكبير قد تم تدويره في الاتجاه المعاكس لجسمه، وكان على الباحثين المرتبكين الرجوع إلى مجموعة متحف الفقاريات لتجميع القزحية بالطريقة التي تم إعدادها بها في الأصل منذ قرون.

وعلى الرغم من كل النتائج التي توصلوا إليها ، فإن الشيء الوحيد الذي لا يعرفه الباحثون حتى الآن هو من أين أتى الطائر.

واعتقد العلماء أن أصوله على الأرجح تعود إلى تبرع عام 1930 من قبل أحد خريجي جامعة كورنيل جون راندولف.