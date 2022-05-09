4 فوائد صحية كبيرة لورق الغار

أميرة خالد(صدى):

يعتبر ورق الغار من الأشجار العطرية دائمة الخضرة، ويحتوي ورق الغار على عناصر منها فيتامين سي وفيتامين أ ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر المفيدة للصحة، لذلك إليكِ أهم فوائد ورق الغار الصحية:

1- تحسين عملية الهضم: علاج اضطرابات المعدة، أو تلطيف متلازمة القولون العصبي أو حتى تخفيف أعراض الاضطرابات الهضمية وتسهيل عملية الهضم.

2- أوراق الغار لخسارة الوزن: يخلط ليتر من الماء المغلي و2 أعواد من القرفة و 5 أوراق غار ويترك المزيج لمدة 20 دقيقة على نار هادئة ثم يترك منقوعا لمدة 30 دقيقةويصفى ويشرب على الريق، وبعد كل وجبة

3- علاج الصداع النصفي : تدليك الجبهة باوراق او مغلي الاوراق وبالتالي زيادة تنشيط الدورة الدموية.

4- أسنان بيضاء: يعمل ورق الغار المجفف عند فركه على الأسنان بالتخلص من البقع الصفراء وإعطائها بياضاً ناصعاً.