مصرع عامل بطعنة في الصدر أثناء محاولة فض مشاجرة

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة سوهاج بجنوب صعيد مصر حادث أليم، حيث تجرد عامل عشريني من كل مشاعر الإنسانية وأقدم على طعن عامل في بداية العقد الثالث من العُمر، أثناء محاولته فض مشاجرة بين الأخير وبين نجل الفقيد.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد بوصول عامل ويقيم بدائرة مركز سوهاج مصاب بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الناحية اليُسرى، وتوفي عقب وصوله.

وعلى الفور تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة “مقص “وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، واتهم شقيق المتوفي المتهم بقتل أخاة من خلال طعنة أودت بحياته.