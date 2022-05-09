سبب رفض مليشيات الحوثي تسلم أسراهم

فهمي محمد(صدى):

أزاحت تقارير صحافية، الستار عن الأسباب الحقيقية لرفض مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تسلّم أسراهم ضمن المبادرة الإنسانية، التي أطلق بموجبها تحالف دعم الشرعية في اليمن 163 أسيراً بينهم 9 أجانب.

وذكرت التقارير، أن هناك خلافات واتهامات متبادلة بين قيادات الحوثي على خلفية ملف الأسرى والمختطفين وتبرؤ الانقلاب من مسلحيه، موضحة أن قيادات حوثية تتهم رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى بالتخلي عن مقاتليهم.

وهناك أسباباً خفية دفعت المليشيا للتبرؤ من مسلحيها بينها تزويج زوجات الأسرى لمشرفيها، وتجنيد أطفالهم بالقوة والزج بهم في الجبهات، كما أن هناك حالة غضب مجتمعي تحاول المليشيا الحوثية إخفاءها عبر المزيد من الأكاذيب والتهرب من المسؤوليات والسعي لدفن الحقيقة.