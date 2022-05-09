شاهد.. مواطنة تخلد ذكرى ابنها الوحيد المتوفى منذ 30 عاماً

أبها(صدى):

خلدت مواطنة تدعى شريفة عسيري ذكرى ابنها الوحيد المتوفى منذ 30 عاماً رغم تجاوز عمرها 100 سنة في قرية زبنة غرب أبها .

وقالت “ عسيري” في حوارٍ لها على برنامج “الراصد ” المُذاع على قناة الإخبارية :” أن ابنها الوحيد توفي عندما كان بعمر 25 عاماً وكان متزوجاً ولديه ولد وحيد تتمنى أن يجد وظيفة.

وجاءت شريفة عسيري وهي تمسك بيدها حافظة الشاي التي كان يأخذها ابنها في كل مكان، مُشيرة إلى أنها تحبها لأنها من رائحته.