أسعار النفط تنخفض وخام برنت يتداول عند 112 دولار

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين، خلال التعاملات مع متابعة المستثمرين لتعهد مجموعة السبع بحظر واردات الخام الروسي.

وتراجعت أسعار خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.3% أو 34 سنتًا إلى 112.05 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.48% أو 53 سنتًا عند 109.24 دولار للبرميل.

ومن ناحية أخرى أدت محاولات الصين المتكررة للحد من تفشي فيروس “كوفيد-19” إلى جانب عمليات الإغلاق إلى الحد من استهلاك الطاقة.