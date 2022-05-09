أسعار النفط تنخفض وخام برنت يتداول عند 112 دولار
انخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين، خلال التعاملات مع متابعة المستثمرين لتعهد مجموعة السبع بحظر واردات الخام الروسي.
وتراجعت أسعار خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.3% أو 34 سنتًا إلى 112.05 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.48% أو 53 سنتًا عند 109.24 دولار للبرميل.
ومن ناحية أخرى أدت محاولات الصين المتكررة للحد من تفشي فيروس “كوفيد-19” إلى جانب عمليات الإغلاق إلى الحد من استهلاك الطاقة.
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