وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر إدارة المدينة الرئيسي وفروعها في كل من الرياض، وبقيق.

وأوضحت إدارة المدينة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول الشؤون الحكومية (الرياض)، مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي (الرياض)، محلل أول جذب الاستثمار الصناعي (الرياض)، قائد مكافحة الحرائق (بقيق)، أخصائي تطوير الأعمال (بقيق)، مدير مالي (بقيق)، مدير منشأة (بقيق)، أخصائي المحاسبة (عدد وظيفتين/ بقيق).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أخصائي المشتريات (بقيق)، مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي (بقيق)، أخصائي جذب الاستثمار الصناعي (بقيق)، أخصائي إدارة الإيجارات (بقيق)، أخصائي عمليات مكافحة الحرائق (بقيق)، أخصائي عقود (بقيق)، مستشار قانوني أول (بقيق)، منسق الأمن (بقيق).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 8 مايو 2022م؛ ومُستمر حتى تاريخ 28 يوليو 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مدينة الملك سلمان للطاقة .