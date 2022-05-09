شركة ياسرف توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشغل أول/ معدات”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 8 مايو 2022م؛ ومستمر حتى تاريخ 22 مايو 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة ينبع أرامكو سينوبك .