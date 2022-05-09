وزير النقل: الاستراتيجية الوطنية للطيران تحمل فرصة استثمار كبيرة للقطاع الخاص(فيديو)
أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر في مؤتمر مستقبل الطيران، أن الاستراتيجية الوطنية للطيران تحمل فرصة استثمار كبيرة وواسعة للقطاع الخاص .
وأكد على سعيهم لشراكة القطاع الخاص، مُشيرًا أنهم في هذا العام قاموا بتحويل أكثر من 25 مطارًا إلى شركات قابضة وتحويلها إلى الخصخصة .
وأفاد بأنهم قاموا بالموافقة على مئات من طلبات الطائرات في الأونة الأخيرة، مؤكدًا على فتح طرق جديدة للعديد من البلدان والدول المُمثلة في المؤتمر.
وقال ” الجاسر “: أن هذه هي الخطوة الأولى لتنفيذ استراتيجية الطيران الخاصة بالمملكة، بحسب قناة الإخبارية .
وأضاف :” نتوقع بأن يكون هناك تحليق أكثر من 300 مليون مسافر، و5 مليون طن من البضائع، وأن نربط ما بين 250 وجهةً .
وأشار إلى أنهم سيقومون بتدشين شركات الطيران لكي تكون الأفضل من بين شركات الطيران، لافتًا أنهم سيعملون على تطوير المطارات والمرافق من خلال مركزين في الرياض وجدة .
فيديو | #وزير_النقل: #الاستراتيجية_الوطنية_للطيران تحمل فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص #مؤتمر_مستقبل_الطيران#الإخبارية pic.twitter.com/rETy0A4Q9E
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 9, 2022
فيديو | الجاسر: سنقوم بتدشين مركزين لأفضل شركات #الطيران في #الرياض و #جدة#مؤتمر_مستقبل_الطيران#الإخبارية pic.twitter.com/qyWbMuRXLL
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 9, 2022
اترك تعليقاً