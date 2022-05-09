وزير النقل: الاستراتيجية الوطنية للطيران تحمل فرصة استثمار كبيرة للقطاع الخاص(فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر في مؤتمر مستقبل الطيران، أن الاستراتيجية الوطنية للطيران تحمل فرصة استثمار كبيرة وواسعة للقطاع الخاص .

وأكد على سعيهم لشراكة القطاع الخاص، مُشيرًا أنهم في هذا العام قاموا بتحويل أكثر من 25 مطارًا إلى شركات قابضة وتحويلها إلى الخصخصة .

وأفاد بأنهم قاموا بالموافقة على مئات من طلبات الطائرات في الأونة الأخيرة، مؤكدًا على فتح طرق جديدة للعديد من البلدان والدول المُمثلة في المؤتمر.

وقال ” الجاسر “: أن هذه هي الخطوة الأولى لتنفيذ استراتيجية الطيران الخاصة بالمملكة، بحسب قناة الإخبارية .

وأضاف :” نتوقع بأن يكون هناك تحليق أكثر من 300 مليون مسافر، و5 مليون طن من البضائع، وأن نربط ما بين 250 وجهةً .

وأشار إلى أنهم سيقومون بتدشين شركات الطيران لكي تكون الأفضل من بين شركات الطيران، لافتًا أنهم سيعملون على تطوير المطارات والمرافق من خلال مركزين في الرياض وجدة .