زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول بإلقائه للأسماك المتوحشة

وكالات(صدى):

ذكرت تقارير، اليوم الاثنين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أعدم جنرالًا من قادته بطريقة مفزعة؛ حيث قام بإلقائه في حوض أسماك مليء بأسماك البيرانا؛ حيث تعد هذه الطريقة من بين الطرق الوحشية التي قيل إنها استُخدمت لإعدام أولئك الذين عصوه منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011.

وتتضمن الأساليب الأخرى تفجير المسؤولين إلى أشلاء بمسدس مضاد للدبابات والشنق وحرق سجين حتى الموت باستخدام قاذفات اللهب، وبحسب ما ورد قام كيم ببناء حوض السمك العملاق داخل مقر ريونجونج ، أحد قصوره الرئاسية.

وأوضحت التقارير، أنه تم قطع ذراعي الضحية وجذعها بالسكاكين قبل إلقاءه في الدبابة المليئة بمئات من أسماك الضاري المفترسة من البرازيل، فيما يعتقد البعض أن كيم حصل على فكرة طريقة إعدام سمكة البيرانا من فيلم جيمس بوند عام 1977 The Spy Who Loved Me والذي قتل فيه الشرير كارل سترومبرج أعدائه بإلقائهم في حوض مائي مليء بأسماك القرش.