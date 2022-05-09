بالصور.. أهم فئات سيارات BMW موديل 2022 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تعرف BMW بأنها شركة ألمانية متعددة الجنسيات تنتج السيارات والدراجات وتقدم الشركة تشكيلة متنوعة من الطرازات المنافسة منها :

1: السيارة BMW Z4 رودستار موديل 2022 وهي واحدة من ابرز اصدارات الكوبيه المكشوفة، والتي تنطلق بمحرك 2000 سي سي بقوة 197 حصانا، و 320 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتبدأ أسعار السيارة بي إم دبليو Z4 رودستار موديل 2022 بالسوق من 272.250 ريال إلى 335.500 ريال.

2: وزودت السيارة BMW X5 موديل 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 340 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الخلفي، ويتراوح سعر السيارة بي ام دبليو X5 موديل 2022 بين 427.350 ريال و 521.840 ريال .

3: وجاءت سيارة BMW M3 موديل 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، قادر على انتاج 450 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 550 نيوتن/متر، وتقدم السيارة بي إم دبليو M3 موديل 2022 بقيمة قدرها 490.980 ريال .

4: بينما سيارة BMW M4 موديل جاءت بمحرك 3000 سي سي مكون من 6 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 510 حصانا، ويبلغ سعر السيارة بي إم دبليو M4 موديل 2022 داخل السوق 497.200 ريال.

5: وتتميز سيارة BMW سيريز 7 موديل 2022 بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6600 سي سي، قادر على انتاج 585 حصانا، و 850 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 407 الاف ريال حتى 712.800 ريال .