نيجيريا تعلق حركة الرحلات الجوية بسبب ارتفاع أسعار الوقود

وكالات(صدى):

أعلنت رابطة شركات الطيران النيجيرية، أنها ستعلق الرحلات الجوية ابتداءًا من اليوم الإثنين حتى إشعار آخر، وبذلك أصبحت نيجيريا أول دولة توقف حركة الطائرات، حيث أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات جعل القطاع غير مربح.

وقالت نقابات الشركات المشغلة للطائرات:” إنها سوف «توقف عملياتها في أنحاء البلاد» حتى إشعار آخر، بحسب وكالة «بلومبيرغ»

وارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير في عديد من الدول، منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا في نهاية فبراير والعقوبات التي فرضت على موسكو.

ويُذكر أن شركات الطيران الـ23 في نيجيريا قامت بتقليص رحلات الطيران خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولا يمكنها بعد الآن تحمل التكاليف عقب ارتفاع سعر وقود الطيران بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 700 نيرة (1.68 دولار) للتر.