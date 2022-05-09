إيلون ماسك يصدم متابعيه بتغريدة عن موته في ظروف غامضة

وكالات(صدى):

فاجأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك، متابعيه على تويتر بتغريدة متحدثاً عن موته في ظروف غامضة، مما أثار موجة من التعليقات، خاصة أن هذه التغريدة جاءت بعد ساعات على تحذير روسي وجهة رئيس وكالة الفضاء ديمتري روغوزين له.

وقال ماسك على حسابه الذي يتابعه أكثر من 91 مليونا “إذا مت في ظروف غامضة، فقد سرني التعرف إليكم”، وأتى ذلك بعد تغريدة أخرى تحدث فيها عن رسالة روغوزين التي وجهها للإعلام الروسي أمس، والتي حذر فيها المدير التنفيذي لشركة تسلا.

ويشار إلى أن روغوزين قال أمس عبر قناته في تليغرام إنه: “سيتعين على ماسك تحمل مسؤولية تزويد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية”.