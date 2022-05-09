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مدربة: العودة للرياضة بعد الانقطاع يجب أن تكون تدريجية

مدربة: العودة للرياضة بعد الانقطاع يجب أن تكون تدريجية
الرياض(صدى):

أوضحت مدربة الرياضة مشاعل سليمان أن العودة للرياضة بعد الانقطاع تكون صعبة، لافتة بأنه يجب أن تكون العودة تدريجيًا .

وأكدت مشاعل سليمان خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية “، أن مُمارس الرياضة إذا عاد بقوة وضغط على نفسه سوف يتعرض لإصابات، وذلك على حسب الرياضة الذي يمارسها .

وأفادت بأنها لا تستطيع أنه تقول بأن هناك رياضة يجب على المتدرب أن يتوقف عنها أو لا يمارسها، مُشيرة إلى أنه دايمًا يُمكن ممارسة جميع الرياضات الموجودة ولكن تدريجيًا .

 


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