مدربة: العودة للرياضة بعد الانقطاع يجب أن تكون تدريجية

الرياض(صدى):

أوضحت مدربة الرياضة مشاعل سليمان أن العودة للرياضة بعد الانقطاع تكون صعبة، لافتة بأنه يجب أن تكون العودة تدريجيًا .

وأكدت مشاعل سليمان خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية “، أن مُمارس الرياضة إذا عاد بقوة وضغط على نفسه سوف يتعرض لإصابات، وذلك على حسب الرياضة الذي يمارسها .

وأفادت بأنها لا تستطيع أنه تقول بأن هناك رياضة يجب على المتدرب أن يتوقف عنها أو لا يمارسها، مُشيرة إلى أنه دايمًا يُمكن ممارسة جميع الرياضات الموجودة ولكن تدريجيًا .