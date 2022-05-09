مدربة: العودة للرياضة بعد الانقطاع يجب أن تكون تدريجية
أوضحت مدربة الرياضة مشاعل سليمان أن العودة للرياضة بعد الانقطاع تكون صعبة، لافتة بأنه يجب أن تكون العودة تدريجيًا .
وأكدت مشاعل سليمان خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية “، أن مُمارس الرياضة إذا عاد بقوة وضغط على نفسه سوف يتعرض لإصابات، وذلك على حسب الرياضة الذي يمارسها .
وأفادت بأنها لا تستطيع أنه تقول بأن هناك رياضة يجب على المتدرب أن يتوقف عنها أو لا يمارسها، مُشيرة إلى أنه دايمًا يُمكن ممارسة جميع الرياضات الموجودة ولكن تدريجيًا .
#صباح_السعودية | كيف نعود للرياضة بأمان بعد فترة الانقطاع عن مزاولتها خلال شهر #رمضان ؟ المدربة مشاعل سليمان تُجيب. #قناة_السعودية
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— قناة السعودية (@saudiatv) May 9, 2022
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