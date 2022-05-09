وظائف شاغرة لدى مصرف الإنماء

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الإنماء عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف لحديثي التخرج في التخصصات الإدارية والتقنية بمدينة الرياض.

وأوضح المصرف، أن وظائف حديثي التخرج من تخصص (تقنية المعلومات): درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات)، حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز سنة، فضلًا عن وظائف حديثي التخرج من تخصص (المالية): درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة)، حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز سنة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مسؤول خدمة العملاء: درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، معرفة المعاملات والعمليات المصرفية.

وأشار إلى أن التقديم بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1443/10/08هـ الموافق 2022/05/09م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- حديثي التخرج من تخصص (تقنية المعلومات)

2- حديثي التخرج من تخصص (المالية)

3- مسؤول خدمة العملاء